সনাতন সম্প্রদায়ের সম্পদ রক্ষায় ভূমিকা রেখেছে জামায়াত: গোলাম পরওয়ার

প্রতিনিধি
খুলনা
খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ভান্ডারপাড়া ইউনিয়নে সনাতনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন গোলাম পরওয়ার। বৃহস্পতিবার সকালে বান্দা স্কুল অ্যন্ড কলেজ মিলনায়তনেছবি: প্রথম আলো

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘হিন্দুদের বন্ধু সেজে যারা হিন্দুদের সম্পদ দখল করেছে, হিন্দুদের ওপর জুলুম করেছে, তারা ইসলামী দলগুলোর ওপর অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সাক্ষ্য দিচ্ছে, কোনো ইসলামী দল তাঁদের ওপর জুলুম করেনি। বরং জামায়াতে ইসলামী তাঁদের সম্পদ রক্ষায় ভূমিকা রেখেছে।’

বৃহস্পতিবার সকালে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ১০ নম্বর ভান্ডারপাড়া ইউনিয়ন জামায়াতের সনাতনী শাখার উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন। উপজেলার বান্দা স্কুল ও কলেজ মিলনায়তনে সনাতন সম্প্রদায়কে নিয়ে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘বাংলাদেশে কেউ সংখ্যালঘু নয়, সবাই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যালঘু বানিয়ে নাগরিক অধিকার বিনষ্টকারীরাই মূলত রাজনৈতিক ফায়দা লুটে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। ইসলামের ছায়াতলে সব মানুষ নিরাপদ এবং নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের সুযোগ রয়েছে। ইসলাম জোরপূর্বক কারও ওপর কিছু চাপিয়ে দেয় না। বরং এ বিষয়ে ইসলামে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।’

জামায়াতের সেক্রেটারি বলেন, ‘এ দেশের সব নাগরিক সমান অধিকার পাবে। মুসলিম, অমুসলিম সবাই নিজ নিজ ধর্মীয় অধিকার পালন করার সুযোগ পাবেন। আমরা এই সংগ্রাম করছি। চেষ্টা করছি একটি মানবিক কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। আমরা সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়তে চাই, আধুনিক সুন্দর সমৃদ্ধপূর্ণ ও সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়তে চাই।’

সনাতনী শাখার ইউনিয়ন সভাপতি নিত্যরঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অর্ধেন্দু মণ্ডলের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন বান্দা কলেজের অধ্যক্ষ সৌমেন মন্ডল, অধ্যাপক প্রকাশ চন্দ্র মজুমদার, বিপুল মন্ডল, জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি বেলাল হোসেন, অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র, অধ্যাপক গৌতম রায়, দিপংকর ঢালী, প্রীতিশ মন্ডল প্রমুখ।

এরপর ডুমুরিয়ার ৯ নম্বর সাহস ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে ভোটার সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন মিয়া গোলাম পরওয়ার। ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আবদুল হান্নানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মাওলানা রবিউল ইসলামের সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে জেলা সেক্রেটারি মুন্সি মিজানুর রহমান, ডুমুরিয়া উপজেলার আমির মাওলানা মোক্তার হোসেন, উপজেলা সনাতনী শাখার সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ দেব প্রসাদ মন্ডল, ইসলামী আন্দোলনের ইউনিয়ন সভাপতি মাওলানা বায়জিদ হোসেন, খেলাফত মজলিসের ইউনিয়ন সভাপতি হাফেজ ইলিয়াস হোসেন, ইউনিয়ন সনাতনী শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রভাস বিশ্বাস প্রমুখ বক্তব্য দেন।

সমাবেশে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে যেতে চায়। কিন্তু তার আগে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়ার বিষয়গুলো জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। নির্বাচনের জন্য আনন্দমুখর পরিবেশ তৈরি করতে হবে। দেশের মানুষ জীবন এবং রক্ত দিয়ে হলেও একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন আদায় করবে।’ তিনি বলেন, ‘আমরা নির্বাচনের আগেই দেখছি, কোনো কোনো দলের কেন্দ্রীয় নেতারা নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে জিব কেটে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। আমরা লক্ষ করছি, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতির ঘোষণা করছেন; কিন্তু এখনো জিব কেটে নেওয়ার কথা বলা সন্ত্রাসীকে কেন গ্রেপ্তার করতে পারেননি?’

জামায়াতের সেক্রেটারি আরও বলেন, ‘বিনা ভোটের সরকার ১৫ বছর, গুম, খুন, মিথ্যা মামলা দিয়ে আলেম-ওলামা, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দিয়ে অত্যাচার-জুলুম নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়েছে। তারা ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে গাড়ি-বাড়ি করেছে। হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের জন্ম হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণের মাধ্যমে চব্বিশের জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচার হাসিনার পতনের পর আমরা নতুন বাংলাদেশ ও দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছি।’

