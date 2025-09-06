জেলা

স্বৈরতন্ত্রের মাথাচাড়া রোধে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নেই: চরমোনাই পীর

প্রতিনিধি
নালিতাবাড়ী, শেরপুর
নালিতাবাড়ীতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন দলটির আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। শনিবার বিকেলে পৌর শহরের শ‌হীদ মিনার প্রাঙ্গণেছবি: প্রথম আলো

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম (চরমোনাই পীর) বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগ দিনের ভোট রাতে করেছে। তাই গতানুগতিক নির্বাচনের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্র মাথাচাড়া দিতে পারে। স্বৈরতন্ত্রের মাথাচাড়া রোধে পিআর পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই।’

আজ শনিবার বিকেলে শেরপু‌রের নালিতাবাড়ী বাজারে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

পিআর পদ্ধতি ছাড়া ইসলামী আন্দোলন নির্বাচনে অংশ নেবে কি না, জানতে চাইলে রেজাউল করীম বলেন, ‘আমরা নির্বাচনে প্রস্তুতি আগে থেকেই করে রেখেছি। আমার দেশের কল্যাণের জন্য আমরা পিআর পদ্ধতি নিয়ে দাবি করতেই থাকব। কিন্তু আগের পদ্ধতির নির্বাচনে কালোটাকার দৌরাত্ম্য আছে। সেখানে বেশি শক্তির ব্যবহার ও জানের ঝুঁকি থেকে যায়। যার কারণে সাধারণ মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পান না। এ অবস্থায় জানের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের লোকজনের মাঠে নামাব কি না, সেই পরিস্থিতি আমরা পর্যবেক্ষণ করছি।’

চরমোনাই পীর আরও বলেন, পরিস্থিতি অনুকূলে এলে তাঁদের কর্মীরা নির্বাচনী মাঠে সক্রিয় হবেন। তবে সহিংস পরিবেশে অংশগ্রহণ নিয়ে দলের ভেতরে শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

এ সময় শেরপুর-২ (নকলা-নালিতাবাড়ী) আসনে ইসলামী আন্দোলনের মনোনীত প্রার্থী আবদুল্লাহ আল কায়েস, ইসলামী আন্দোলনের উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আবু বকর, উপজেলা সেক্রেটারি মো. মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি পৌর শহরের শ‌হীদ মিনার প্রাঙ্গণে গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

