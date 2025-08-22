ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হলেন উপদেষ্টা মাহফুজের বাবা

ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হলেন উপদেষ্টা মাহফুজের বাবা
লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা আজিজুর রহমান। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভোটের মাধ্যমে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
গতকাল ইছাপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে ভোট গ্রহণ হয়। এতে ৪৫৩ জন ভোটার ভোট দেন। নির্বাচনে মোরগ প্রতীক নিয়ে ২৬৬ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন আজিজুর রহমান।
এর আগেও আজিজুর রহমান ইছাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি ছিলেন। উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বড় ভাই মাহবুব আলম জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্বে রয়েছেন।
নির্বাচনে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি পদে মো. অলি উল্যা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে জাহাঙ্গীর আলম সম্রাট নির্বাচিত হয়েছেন। ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাব উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক হাছিবুর রহমান, বিএলডিপির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহসভাপতি ইমাম হোসেন প্রমুখ।
জানতে চাইলে লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক বলেন, আজিজুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতিতে যুক্ত রয়েছেন। দলের দুর্দিনে নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন। দলের প্রতি তাঁর আন্তরিকতার কারণে এবারও দলের নেতা-কর্মীরা তাঁকে নির্বাচিত করেছেন।