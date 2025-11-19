শ্রীপুরে মধ্যরাতে যুবদল নেতার ঝুটগুদামে অগ্নিকাণ্ড
গাজীপুরের শ্রীপুরে যুবদল নেতার মালিকানাধীন একটি ঝুটগুদামে অগ্নিকাণ্ডে মালামাল পুড়ে গেছে। একই সঙ্গে দগ্ধ হয়ে মরে গেছে তিনটি গরু। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার মাওনা-শ্রীপুর আঞ্চলিক সড়কের বকুলতলা এলাকার নাকিব স্পিনিং মিলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
পরে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট প্রায় ছয় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আজ বুধবার সকাল সাড়ে ছয়টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে সেখানে শুরু হয় ডাম্পিয়ের কাজ। ক্ষতিগ্রস্ত গুদামমালিক সারোয়ার হোসেন শ্রীপুর উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহব্বায়ক।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ওয়্যারহাউস পরিদর্শক আজ সকাল আটটায় প্রথম আলোকে বলেন, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে রাজেন্দ্রপুর মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের দুটি, শ্রীপুর স্টেশনের দুটিসহ মোট চারটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে। প্রায় ছয় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে তদন্তের পর বলা যাবে।
বকুলতলা এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা জানান, গতকাল রাতে হঠাৎ আগুনের খবর পেয়ে তাঁরা বাড়ি থেকে বাইরে বের হয়ে এসে দেখেন, সারোয়ার হোসেনের ঝুটগুদামে আগুন জ্বলছে। স্থানীয় বাসিন্দা ইসমাইল হোসেন বলেন, আশপাশের লোকজন প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করেন। তবে খুব অল্প সময়ে আগুন ব্যাপক আকার ধারণ করে।
গুদামমালিক সারোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, কীভাবে আগুন লেগেছে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। সেখানে ১০০ টনের বেশি বিভিন্ন ঝুট পুড়েছে।