‘ভোলাগঞ্জ থেকে লুট করা’ পাথর ডেমরায়, উদ্ধার করল র্যাব
রাজধানীর ডেমরার সারুলিয়ায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীর থেকে বিপুল পরিমাণ পাথর উদ্ধার করেছে র্যাব। সংস্থাটি বলছে, পাথরগুলো সিলেটের ভোলাগঞ্জ থেকে লুট করা।
র্যাব জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় র্যাব-১১–এর একটি দল সারুলিয়ায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অভিযান চালায়। এ সময় একটি ১০ চাকার মালবাহী ট্রাকের ভেতর থেকে আনলোড করার সময় পাথরগুলো উদ্ধার করা হয়। ট্রাকের ভেতরে বালু দিয়ে ঢেকে পাথরগুলো আনা হয়েছে।
র্যাব কর্মকর্তাদের ধারণা, এখানে ৪০ হাজার ঘনফুট পাথর রয়েছে। এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি র্যাব।
অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন র্যাব-১১–এর অধিনায়ক লে. কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন। তিনি প্রথম আলোকে জানান, সিলেটের ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর পর্যটন এলাকা থেকে লুট হওয়া পাথরের বড় একটি চালান আসছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পাথরগুলো জব্দ করা হয়েছে।
র্যাবের এই কর্মকর্তা বলেন, পাথরগুলো ভোলাগঞ্জ থেকে সাতটি গদিতে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, পাথরগুলো ক্রাশিং মেশিনের সামনে আনলোড করা হয়, যাতে দ্রুত ভেঙে ফেলা যায়। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি। গদিগুলোর মালিক কারা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি লুট করা হয়েছে সিলেটের ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রের বেশির ভাগ পাথর। এ নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর দেশজুড়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়।