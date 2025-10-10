নির্বাচনকে প্রলম্বিত করতে পিআর পদ্ধতির দাবি তোলা হচ্ছে: এ জেড এম জাহিদ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, দেশে পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতি চালুর কোনো পরিবেশ নেই। এক শ্রেণির লোক নির্বাচনকে প্রলম্বিত করতে এ পদ্ধতির দাবি তুলছেন।
আজ শুক্রবার বিকেলে রংপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত জেলা বিএনপির সদ্য প্রয়াত সদস্যসচিব আনিছুর রহমানের শোকসভা ও দোয়া মাহফিল শেষে এ জেড এম জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।
যাঁরা জনগণের কথা বলে এই পদ্ধতির দাবিতে মাঠে নেমেছেন, তাঁদের নির্বাচিত হয়ে সংসদে গিয়ে পিআর বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানান জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, পিআর নয়, দেশের বিদ্যমান নির্বাচন পদ্ধতিতেই আস্থা রাখতে চায় বিএনপি। প্রধান উপদেষ্টা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে অনুযায়ী আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিএনপি নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা করবে।
শোকসভায় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল বলেন, বিএনপির প্রতীক নিয়ে এক শ্রেণির লোক প্রশ্ন তুলছেন, যা অযৌক্তিক। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনের আগে দেশে ফিরে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেবেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে শোকসভায় আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হাবিব দুলু, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল খালেক, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।
বক্তারা আনিছুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আনিছুর রহমান গত বুধবার সকালে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।