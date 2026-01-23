লক্ষ্মীপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযান, বিদেশি পিস্তলসহ যুবক গ্রেপ্তার
লক্ষ্মীপুরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে বিদেশি পিস্তলসহ এক যুবক গ্রেপ্তার হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জেলার সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ থানার লতিফপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার যুবকের নাম হাসান তারেক (৩০)। তিনি একই থানার পশ্চিম লতিফপুর গ্রামের মৃত আবদুস সাত্তারের ছেলে। তিনি ওই এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে জানিয়েছে যৌথ বাহিনী।
পুলিশ জানায়, চন্দ্রগঞ্জ থানার বিএনপি নেতা আবুল কালাম হত্যা মামলার আসামি কাউছার হোসেনের সহযোগী হিসেবে পরিচিত হাসান তারেক। তাঁর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, পাঁচটি গুলি, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়।
লক্ষ্মীপুর সদর সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, সদর ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর মো. রাহাত খান ও ক্যাপ্টেন আরমান হাবিবের নেতৃত্বে যৌথ বাহিনীর একটি দল এই অভিযান পরিচালনা করে।
জানতে চাইলে চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোরশেদ আলম আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, উদ্ধার করা অস্ত্র ও অন্যান্য আলামত থানায় রয়েছে। ওই যুবকের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।