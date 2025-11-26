চট্টগ্রামে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল
চট্টগ্রামে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল হয়েছে। আজ বুধবার সকালে নগরের গোলাম রসুল মার্কেট–সংলগ্ন তিনপুলের মাথায় এ মিছিল হয়। মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
ভিডিওতে দেখা যায়, ১০–১৫ জন নেতা-কর্মী মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন। মিছিলের ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজকের জায়গায় লেখা ছিল ‘চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগ’।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া মিছিলের ভিডিওটি ১ মিনিট ৫ সেকেন্ডের। এতে সড়কের এক পাশে মিছিল হলেও আরেক পাশ দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায়। মিছিল শেষ করেই অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা সটকে পড়েন। জানতে চাইলে নগরের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল করিম, ‘সকালে একটি ঝটিকা মিছিল হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে অভিযান চলছে।’