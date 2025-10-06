বিআরটি প্রকল্প এক যুগেও শেষ না হওয়ায় গাজীপুরে মানববন্ধন

বিআরটি প্রকল্প এক যুগেও শেষ না হওয়ায় গাজীপুরে মানববন্ধন
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে চলমান বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের কাজ এক যুগের বেশি সময়েও শেষ না হওয়ায় গাজীপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে গাজীপুরের সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে টঙ্গী সরকারি কলেজ গেট এলাকায় এ মানববন্ধন হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিআরটি প্রকল্পের কাজ চলায় জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। তাঁরা দ্রুত কাজ সম্পন্নের পাশাপাশি নিরাপদ সড়ক ও পারাপারের ব্যবস্থা নিশ্চিতের দাবি জানান। এ সময় পদচারী–সেতু (ফুটওভারব্রিজ) চালু, জেব্রা ক্রসিং স্থাপন, অরক্ষিত ম্যানহোলের ঢাকনা বসানো, উড়ালসড়কের ওপর ও নিচে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনসহ ৯ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। মানববন্ধনে চার মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার দাবি জানানো হয়।
মানববন্ধনে সাধারণ মানুষ ছাড়াও বিএনপি, এবি পার্টি ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা–কর্মীরা অংশ নেন।
গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর গাজীপুরের শিববাড়ী থেকে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) ১০টি বাস চলাচলের উদ্বোধন করেছিলেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। সে সময় তিনি বলেছিলেন, বিআরটি একটি রুগ্ণ প্রকল্প। তারপরও মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিআরটিসি বাস চালু করা হয়েছে। বর্তমানে মাত্র দুই-তিনটি বাস অনিয়মিতভাবে চলাচল করছে।
উল্লেখ্য, গাজীপুর থেকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত নির্দিষ্ট লেনে দ্রুত, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব পরিবহনব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে প্রকল্পটি হাতে নেয় সরকার। ২০ দশমিক ৫ কিলোমিটার সড়কে বিআরটি প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় চার বছর এক মাস। এই প্রকল্পের সময়সীমা পাঁচ দফা বাড়ানো হয়েছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এখনো তা করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।