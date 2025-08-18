র্যাগিংয়ের অভিযোগে চুয়েটের ১০ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) র্যাগিংয়ের অভিযোগে ১০ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ডিসিপ্লিন কমিটির সদস্যসচিব ও ছাত্রকল্যাণ অধিদপ্তরের পরিচালক মো. মাহবুবুল আলম স্বাক্ষরিত পৃথক ১০টি নোটিশ অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠানো হয়।
কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়া শিক্ষার্থীরা ২০২৩–২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তাঁদের বিরুদ্ধে ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষের ৯ শিক্ষার্থীকে হয়রানি (র্যাগিং) করার অভিযোগ আছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ১৩ আগস্ট দিবাগত রাত একটায় মুক্তিযোদ্ধা হলের প্রাধ্যক্ষ ও সহকারী প্রাধ্যক্ষরা হল পরিদর্শনে যান। এ সময় একটি কক্ষে ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষের ৯ শিক্ষার্থীকে হয়রানি করছিলেন অভিযুক্ত ১০ শিক্ষার্থী। বিষয়টি দেখতে পান প্রাধ্যক্ষ ও সহকারী প্রাধ্যক্ষরা।
কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়েছে, এমন আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধির পরিপন্থী। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধি মোতাবেক কেন তাঁদের বিরুদ্ধে এক বা একাধিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয় নোটিশে। আগামী ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ছাত্রকল্যাণ অধিদপ্তরে সশরীর উপস্থিত হয়ে নোটিশের জবাব দিতে বলা হয় তাঁদের।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ অধিদপ্তরের পরিচালক মো. মাহবুবুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, হল প্রাধ্যক্ষদের অভিযোগের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিকভাবে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। কারণ দর্শানোর জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি শেষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মাহবুবুল আলম আরও বলেন, নবীন শিক্ষার্থীরা আসার পর তাঁদের সহযোগিতা করা প্রয়োজন। সেখানে তাঁদের সঙ্গে র্যাগিংয়ের ঘটনা অমানবিক। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন র্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে আছে। যাঁকেই এর সঙ্গে জড়িত পাওয়া যাবে, তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।