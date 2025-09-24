চাকসু নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী ৯০৭ জন, প্রত্যাহার করেছেন ২০ জন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের (চাকসু) নির্বাচনে আজ বুধবার ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। শেষ দিনে ৯৩১ জন প্রার্থীর মধ্যে ২০ জন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। এ ছাড়া একই দিন চারজনের মনোনয়ন ফরমে ত্রুটি থাকায় তা বাতিল করে কমিশন। ফলে চূড়ান্ত প্রার্থী দাঁড়িয়েছে চূড়ান্ত প্রার্থী ৯০৭ জন। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা আজ দিবাগত রাত ১২টার মধ্যে প্রকাশ করা হবে বলে জানান চাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী।
আজ বিকেল চারটা পর্যন্ত চাকসু কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে ১১ জন এবং হল সংসদ নির্বাচনে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। মনোনয়ন ফরম ত্রুটিপূর্ণভাবে পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে চারজনের মনোনয়ন ফরম বাতিল করা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনার সদস্যসচিব এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী বলেন, ‘এখন পর্যন্ত কেউ প্রার্থিতার ব্যাপারে আপত্তি জানায়নি। আজ রাতের মধ্যে আমরা চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের চেষ্টা করব। এরপর প্রার্থীর ডোপ টেস্ট এর ফলাফল এলে পুনরায় ডোপ টেস্ট করারও ব্যাপার আছে, যার কারণে চূড়ান্ত হলেও প্রার্থী তালিকা পুনরায় পরিবর্তন হতে পারে।’
চাকসু নির্বাচন উপলক্ষে এর আগে ১২ থেকে ১৬ অক্টোবর পরীক্ষা স্থগিত রাখা সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে আজ ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিনের সই করা একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়, ১৫ অক্টোবর নির্বাচনের দিন ও তার পরদিন ১৬ অক্টোবর পরদিন কেবল পরীক্ষা স্থগিত থাকবে। চাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, প্রার্থীর ব্যাপারে আপত্তি জানানোর শেষ সময়ও ছিল আজ। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে আজকে রাতের মধ্যে। আগামী ১৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।