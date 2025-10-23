জেলা

ময়মনসিংহে চালকের গলা কেটে রিকশা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
লাশপ্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহে চালকের গলা কেটে রিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার রাতে নগরের ভাটিবাড়েরা এলাকার বাইপাস সড়কে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত চালকের নাম মাসুদ মিয়া (৩৮)। তিনি ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ভালুকজান এলাকার খোরশেদ আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানান, গতকাল বিকেল চারটার দিকে ময়মনসিংহ শহরের আকুয়া এলাকার একটি গ্যারেজ থেকে রিকশা নিয়ে বের হন মাসুদ মিয়া। রাত সাড়ে ১০টার দিকে নগরের ভাটিবাড়েরা এলাকার বাইপাস সড়কে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ঘটনার পর রাতে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিটের সদস্যরা ঘটনাস্থল ও হাসপাতালের মর্গ থেকে আলামত সংগ্রহ করেন।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, মাসুদ মিয়াকে ভাটিবাড়েরা এলাকার বাইপাস সড়ক থেকে নটরডেম কলেজ সড়কের পাশের নির্জন স্থানে নিয়ে হত্যা করে রিকশা নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। রক্তাক্ত অবস্থায় মাসুদ দৌড়ে বাইপাস সড়কে এসে পড়ে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন