ফেসবুক লাইভে ‘আত্মহত্যা’র ঘোষণা, পরে রেললাইনে মিলল যুবকের লাশ
ফেসবুক লাইভে এসে অঝোরে কাঁদছিলেন তিনি। এর সঙ্গে তুলে ধরছিলেন নিজের ও পরিবারের নানা সংকটের কথা। পরিবারের সদস্যদের জন্য কিছু করতে না পারার আক্ষেপও ছিল তাঁর মুখে। জানান দেন, আত্মহননের পথে যাচ্ছেন তিনি। এ জন্য সবার কাছে ক্ষমাও চেয়ে নেন। আড়াই ঘণ্টা পর অদূরে রেললাইন থেকে তাঁর ছিন্নভিন্ন লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটার দিকে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পৌর সদরের মৌলভিপাড়া এলাকায় রেললাইন থেকে মিঠুন দাস নামের ওই যুবকের লাশ উদ্ধার হয়। এর আগে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে পাশের একটি মন্দির এলাকা থেকে লাইভে যুক্ত হন তিনি।
পুলিশ জানায়, নিহত মিঠুন দাস রাজশাহী জেলার প্রেমানন্দ দাসের ছেলে। তবে তাঁর পরিবার কুমিল্লায় বসবাস করে। একটি মালবাহী ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
মিঠুন দাসের ফেসবুক আইডি ‘এম কে মিঠুন’ নামে। লাইভে এসে তিনি বলেন, ‘কোনো দিন ভাবিনি আমি এ সিদ্ধান্ত নেব। এর আগে সিদ্ধান্ত নিলে এত বড় ক্ষতিটা হতো না। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।’
গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে বিপত্তি কাটছে না জানিয়ে মিঠুন বলেন, ‘আমি কোম্পানির তিন লাখ টাকার মতো হারিয়ে ফেলেছি। এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি জানি, আমার পরিবারকে দেখার কেউ নেই; কিন্তু এই মুখ আমি মা-বাবাকে কীভাবে দেখাব। আমি চলে যাচ্ছি। যাঁরা আমার কাছ থেকে টাকা পান, ক্ষমা করে দিয়েন। আমি আমার নিজের থেকে পরিবারটাকে শেষ হতে দেখতে পারি না।’
ফেসবুক লাইভে তাঁর পরিবারকে ঋণমুক্ত করার জন্য সরকারের কাছে সহায়তা চান মিঠুন। এ সময় তিনি বলেন, ‘না ভালো স্বামী হতে পারলাম, না ভালো সন্তান। না ভালো ভাই হতে পারলাম। সবাই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন।’
ফেসবুকে এই লাইভ ভিডিওর মন্তব্যের ঘরে অনেকেই তাঁকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেন। কেউ কেউ অনুরোধ করেন মুঠোফোনে কল রিসিভ করার। ফেসবুকে লাইভের পরও দুটি পোস্ট দেন মিঠুন। সেখানেও তিনি টাকা হারিয়ে ফেলার বিষয়টি উল্লেখ করে ক্ষমা চান।
সীতাকুণ্ড রেল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) আশরাফ ছিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, ফেসবুকে লাইভের সূত্র ধরে ধারণা করা হচ্ছে ওই যুবক ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর পরিবারকে রাতেই খবর দেওয়া হয়েছে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।