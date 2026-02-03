জেলা

এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুজন নিহত

প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ
ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েফাইল ছবি

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারালে চালক ও পেছনে থাকা আরোহী নিহত হন। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার কেওয়াটখালী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন রাজধানীর মুগদা মদিনাবাগ এলাকার মো. আরিফ ও ফরিদপুরের মো. মামুন। তাঁদের দুজনের বয়স ৪০-৪৫ বছর হবে বলে ধারণা ফায়ার সার্ভিসের।

মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, আজ সকালে মোটরসাইকেলে করে আরিফ ও মামুন ঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তাঁদের মোটরসাইকেলটি কেওয়াটখালী এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারায়। এ সময় মোটরসাইকেলটি এক্সপ্রেসওয়ের সড়ক দ্বীপের রেলিংয়ে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা দুজন ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন