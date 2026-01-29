জামায়াতে যোগ দিলেন বাসাইল উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্টের আহ্বায়ক

জামায়াতে যোগ দিলেন বাসাইল উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্টের আহ্বায়ক
টাঙ্গাইলের বাসাইলে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্টের আহ্বায়ক উত্তম কুমার সাহা। তিনি বাসাইল পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড বিএনপিরও সাধারণ সম্পাদক।
গত বুধবার রাতে উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখীপুর) আসনের জামায়াতসহ ১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্য মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী শফিকুল ইসলাম খান ও উপজেলা জামায়াতের আমির আফজাল হোসেন তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করেন। এ সময় উত্তম কুমার জামায়াতের সদস্য ফরম পূরণ করে জমা দেন।
উত্তম কুমার সাহা বলেন, ‘৩৩ বছর ধরে আমি বিএনপির রাজনীতি করে আসছি। ৫ আগস্টের পর বিএনপির পরিস্থিতি এবং দলে গ্রুপিংয়ের কারণে আমার কাছে এ দল ভালো লাগেনি। জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ ভালো লাগার কারণে আমি এ দলে যোগদান করেছি। বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সবাই বসবাস করি। কিন্তু মূল হচ্ছে, আমরা বাঙালি। সবাই সমানভাবে যেন আমরা আগামী দিনে কাজ করতে পারি। যাতে আমাদের কোনো বাধা না আসে এবং মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারি, এ জন্য জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছি।’
উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির আফজাল হোসেন বলেন, ‘বেশ কিছুদিন ধরে উত্তম কুমার সাহা জামায়াতে যোগ দিতে চাইছিলেন। গতরাতে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য ফরম পূরণ করে তিনি জমা দিয়েছেন। তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করা হয়েছে।’