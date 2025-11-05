সিলেটে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত
সিলেটের খাদিমনগর এলাকায় বালুবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক ও এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হন তিন যাত্রী।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার সিলেট-তামাবিল আঞ্চলিক মহাসড়কের খাদিমনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন অটোরিকশার চালক তাজুল ইসলাম (৪০) ও যাত্রী সিলেটের জৈন্তাপুরের উমনপুর চিকনাগুল গ্রামের মুন্না মিয়া (২০)। চালকের নাম পাওয়া গেলেও বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি।
পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে সিলেট থেকে চারজন যাত্রী নিয়ে অটোরিকশার চালক সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক হয়ে জৈন্তাপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অটোরিকশাটি খাদিমনগর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বালুবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়।
পরে স্থানীয় বাসিন্দারা হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে একজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজন মারা যান।
সিলেটের শাহপরান (রহ.) থানার উপপরিদর্শক শরিফুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি উদ্ধার করেছে। এ সময় ট্রাকটির চালক ও তাঁর সহায়তাকারীকে পাওয়া যায়নি। ওই দুজনের মরদেহ সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।