বান্দরবান
২৩ ঘণ্টায়ও খোঁজ মেলেনি নদীতে নিখোঁজ পর্যটকের
বান্দরবানের লামা উপজেলায় মাতামুহুরী নদীতে গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা একটার দিকে গোসলে নেমে নিখোঁজ হন এক পর্যটক। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর সন্ধানে নদীতে তল্লাশি চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস।
নিখোঁজ ওই পর্যটকের নাম সোহান আল মাফি (২৭)। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী। বর্তমানে ঢাকার একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় (এনজিও) কর্মরত তিনি। তাঁর পরিবার ঢাকার মিরপুরে থাকে।
লিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, লামার সাদা পাহাড় এলাকায় মাতামুহুরী নদীতে গোসল করতে নেমে স্রোতের তোড়ে সোহান আল মাফি তলিয়ে যান। এ জায়গার অবস্থান লামা থেকে আট কিলোমিটার দূরে। সেখানে একটি অবকাশ যাপনকেন্দ্রে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।
লামা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. তোফাজ্জল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনা জানার পর থেকে তাঁরা উদ্ধারকাজে সহায়তা করছেন। ফায়ার সার্ভিসের লামা স্টেশনের কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বলেন, নিখোঁজ সোহান আল মাফির সন্ধানে চট্টগ্রাম থেকে আজ সকালে ডুবুরি দল এসেছে। তারা তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।