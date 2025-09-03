গাইবান্ধায় একই স্থানে বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা, ১৪৪ ধারা জারি

গাইবান্ধায় একই স্থানে বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা, ১৪৪ ধারা জারি
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে একই স্থানে একই সময় বিএনপির দুটি পক্ষ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়ায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত সুন্দরগঞ্জ পৌরসভা ও আশপাশের এলাকায় এ আদেশ বলবৎ থাকবে।
গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সুন্দরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজ কুমার বিশ্বাস এ বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন।
ওই আদেশে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা বিএনপি ও সুন্দরগঞ্জ পৌর বিএনপির দুটি গ্রুপ পরস্পরবিরোধী অবস্থানে অবস্থান করছে। ফলে সুন্দরগঞ্জ পৌর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১৪৪ ধারা চলাকালে এলাকায় সকল প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র বহন ও প্রদর্শন, লাঠি বা দেশীয় কোনো অস্ত্র বহন ও প্রদর্শন, যেকোনো ধরনের মাইকিং বা শব্দযন্ত্র ব্যবহার, ৫ বা তার অধিকসংখ্যক ব্যক্তির একত্র চলাফেরা, সভা সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ থাকবে। তবে এ আদেশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।’
স্থানীয় বিএনপি নেতা–কর্মীরা জানান, ১ সেপ্টেম্বর ছিল বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। তবে বুধবার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা সদরে দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। আজ সকাল ১০টা থেকে দিনব্যাপী সুন্দরগঞ্জ পৌরসভার স্বাধীনতা চত্বরে মিছিলসহ সমাবেশ কর্মসূচি ঘোষণা করে পৌর বিএনপি। একই সময় একই স্থানে কর্মসূচি ঘোষণা করে উপজেলা বিএনপি।
কর্মসূচির সফল করতে গতকাল মঙ্গলবার থেকে দুই পক্ষই পৌরসভা এলাকায় মাইকিং করে। এ অবস্থায় উপজেলা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে। এ বিষয়ে ইউএনও রাজ কুমার বিশ্বাস বলেন, বিএনপির দুই পক্ষের সঙ্গে প্রশাসন আলোচনা করে। তবে সমঝোতা হয়নি। এ কারণে জনস্বার্থে ১৪৪ ধারা আদেশ জারি করা হয়েছে।
এ বিষয়ে সুন্দরগঞ্জ পৌর বিএনপির আহ্বায়ক ইখতিয়ার উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করায় কর্মসূচি পালন স্থগিত করা হয়েছে। তবে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক বাবুল আহমেদের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।