‘দ্বৈত নাগরিকত্ব’ খতিয়ে দেখে সিলেটে দুই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

‘দ্বৈত নাগরিকত্ব’ খতিয়ে দেখে সিলেটে দুই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা
‘দ্বৈত নাগরিকত্ব’–সংক্রান্ত কারণে সিলেটে মনোনয়নপত্র স্থগিত রাখা তিন প্রার্থীর মধ্যে দুজনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। আজ রোববার তাঁদের কাগজপত্র যাচাই–বাছাই শেষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সিলেটের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. সারওয়ার আলম প্রথম আলোকে জানান, কাগজপত্র খতিয়ে দেখে সিলেটের দুটি আসনে বিএনপি ও গণ অধিকার পরিষদের দুই প্রার্থীর স্থগিত রাখা মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়। তবে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
এর আগে গতকাল শনিবার মনোনয়নপত্র যাচাই–বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা সিলেটের তিনটি আসনে বিএনপি, এনসিপি ও গণ অধিকার পরিষদের তিন প্রার্থী ‘দ্বৈত নাগরিকত্বধারী’ কি না, তা যথাযথভাবে যাচাই–বাছাইয়ের জন্য তাঁদের মনোনয়নপত্র স্থগিত রাখেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, স্থগিত রাখা তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র আজ আবার যাচাই–বাছাই করা হয়। এর মধ্যে সিলেট–৩ (দক্ষিণ সুরমা, বালাগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রার্থী এম এ মালিক ও সিলেট–৬ (বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জ) আসনে গণ অধিকার পরিষদের প্রার্থী জাহিদুর রহমানের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়। সিলেট–১ (মহানগর ও সদর) আসনে এনসিপির প্রার্থী এহতেশামুল হকের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
সিলেটে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ৪৭ প্রার্থীর মধ্যে গতকাল ৩৫ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়। এর বাইরে গতকাল পাঁচজনের মনোনয়নপত্র স্থগিত ও সাতজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। আজ স্থগিত থাকা পাঁচটি মনোনয়নপত্র আবার যাচাই–বাছাই শেষে চারজনের মনোনয়নপত্র বৈধ ও একজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। বর্তমানে সিলেটের ছয়টি আসনে এখন বৈধ প্রার্থী ৩৯ জন।