বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌনমিছিল

টাঙ্গাইল–৫ আসন
বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌনমিছিল
টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌনমিছিল করেছেন দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা। টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী ফরহাদ ইকবালের অনুসারী কর্মী-সমর্থকেরা আজ সোমবার দুপুরে এই কর্মসূচির আয়োজন করেন।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শহরের শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যান থেকে মৌনমিছিলটি বের হয়। পরে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় সেখানে এসে শেষ হয়। পরে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া করা হয়।
মিছিল শুরু হওয়ার আগে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল বলেন, ‘টাঙ্গাইল সদর আসনটি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির দখলে রয়েছে। এবার বহিরাগত প্রার্থী দেওয়ায় আসনটি হাত ছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নেতা-কর্মীদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। হাইকমান্ডকে অনুরোধ করব, এখানে সদরের ছেলেকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিএনপির হাইকমান্ড যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা সেটাই মেনে নেব।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আতাউর রহমান, জেলা বিএনপির সাবেক সহপ্রচার সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, শহর বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান, সাধারণ সম্পাদক এজাজুল হক, সদর থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম এ রৌফ, সহসভাপতি হাদিউজ্জামান সোহেল, সহসভাপতি মামুন সরকার, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সদস্যসচিব তৌহিদুল ইসলাম প্রমুখ।
প্রসঙ্গত, টাঙ্গাইল-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন (টুকু)। গত ৪ নভেম্বর প্রথম দফায় বিভিন্ন আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করা হয়। সেদিন টাঙ্গাইলের সাতটি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হলেও টাঙ্গাইল-৫ আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়নি। পরে ৪ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় এ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে বিএনপি।