নেত্রকোনায় শহীদ মিনারে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধার ভিডিও ফেসবুকে

নেত্রকোনায় শহীদ মিনারে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধার ভিডিও ফেসবুকে
মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলা আওয়ামী লীগ।
গতকাল শুক্রবার রাত ১২টার পর উপজেলা সদরের জগৎমণি সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের শহীদ মিনার, বিশকাকুনি ইউনিয়ন ও নারান্দিয়া ইউনিয়নের তিনটি পৃথক স্থানে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ–সম্পর্কিত ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
পূর্বধলা উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির মাসুদ খান ফাহিম ও আরশাদ শেখ নামের ফেসবুক আইডি থেকে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, একুশের প্রথম প্রহরে জগৎমনি সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলটির বেশ কিছু নেতা-কর্মী। সেখানে ‘ভয় করি না মরণে’, ‘নেতা মোদের শেখ মুজিব’, ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে পূর্বধলা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক আহ্বায়ক ও বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা ফয়জুর রহমান ওরফে ঝন্টু বলেন, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা আমেরিকাপ্রবাসী আমানুর রশিদ খানের নির্দেশনায় উপজেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সব ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে।
এদিকে নারান্দিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও বিশকাকুনী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পৃথকভাবে স্থানীয় শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এ–সম্পর্কিত ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম মুঠোফোনে বলেন, ‘পূর্বধলা উপজেলায় নিষিদ্ধ সংগঠনের কোনো নেতা-কর্মী ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ মিনারে ফুল দিয়েছে—এ রকম কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই।’