জেলা

জামালপুরে সাবেক এমপির বাড়িতে ডাকাতি, অস্ত্রের মুখে স্বর্ণালংকার ও টাকা লুট

প্রতিনিধি
জামালপুর
জামালপুরে সাবেক এমপির বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগের পর জিনিসপত্র ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আজ মঙ্গলবার সকালে জামালপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জঙ্গলপাড়া এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

জামালপুরে সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত সৈয়দ আবদুস সোবহানের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। গতকাল সোমবার গভীর রাতে জামালপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জঙ্গলপাড়া এলাকার মিয়াবাড়িতে ঢুকে ডাকাতেরা অস্ত্রের মুখে স্বর্ণালংকার, টাকাসহ মূল্যবান মালামাল লুট করে।

খবর পেয়ে জামালপুর সদর থানার পুলিশ এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোরশেদ খাতুন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি বাড়ির দ্বিতীয় তলায় সৈয়দ আবদুস সোবহানের স্বজনেরা থাকতেন। গতকাল রাতে জানালার গ্রিল কেটে একদল মুখোশধারী ডাকাত দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়িটিতে প্রবেশ করে। এ সময় ওই সংসদ সদস্যের চাচাতো ভাই সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মাসুদ বাধা দিতে যান। এ সময় ডাকাতেরা তাঁকে কুপিয়ে জখম করে। পরে সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে টাকা, স্বর্ণালংকার ও মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

সৈয়দ আবদুস সোবহানের মেয়ে সৈয়দ শাহিনা সোবাহান বলেন, ‘প্রথম দিকে চাচা বাধা দিতে গিয়েছিল। তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়েছে। বাড়িতে থাকা ৫০ হাজার টাকা, ১০ ভরি স্বর্ণালংকার ও মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।’

ডাকাত দলের সদস্যদের চিহ্নিত করতে কাজ শুরু হয়েছে জানিয়ে জামালপুরের পুলিশ সুপার চৌধুরী মো. যাবের সাদেক বলেন, লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যেই অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা হবে।

