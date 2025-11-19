ফেনীতে কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ট্রাকের ধাক্কা, চালক নিহত
চলন্ত একটি কাভার্ড ভ্যান হঠাৎ ব্রেক কষে মহাসড়কে। এর পরপরই পেছনে থাকা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা দেয় কাভার্ড ভ্যানটিকে। এ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ট্রাকটির চালক ও আহত হয়েছেন তাঁর সহকারী। আজ বুধবার ভোর পাঁচটার দিকে ফেনী সদর উপজেলার রামপুর সম্রাট মিলের সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ট্রাকচালকের নাম মোহাম্মদ রিপন (৪৫)। তিনি ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর থানার পটিয়াখালী এলাকার মো. শাহজাহানের ছেলে। আহত সহকারীর নাম কামাল হোসেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড থানার বড় কুমিরা এলাকার আবুল হাশেমের ছেলে। তাঁকে ফেনী ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনায় ট্রাকটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এ সময় চালক মো. রিপন গাড়িতে আটকা পড়েন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
মহিপাল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হারুন উর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই কাভার্ড ভ্যানটি নিয়ে এর চালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।