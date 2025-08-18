১১টি বগি রেখে ৫টি নিয়ে চলে গেল ট্রেনের ইঞ্জিন

১১টি বগি রেখে ৫টি নিয়ে চলে গেল ট্রেনের ইঞ্জিন
চট্রগ্রাম থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর মহানগর এক্সপ্রেস চলন্ত অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে দুই ভাগ হয়ে পড়ে। এতে পেছনের ১১টি বগি রেখে লেগে থাকা পাঁচটি বগি নিয়ে চলে যায় ইঞ্জিন। এর পর থেকে ঢাকামুখী আপলাইনে চট্টগ্রাম-ঢাকা এবং সিলেট-ঢাকা রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। সোমবার বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ স্টেশনের কাছে এ ঘটনা ঘটে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আশুগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী আন্তনগর মহানগর ট্রেন সোমবার বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন ছেড়ে যায়। বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের যাত্রাপুর এলাকায় পৌঁছে। এ সময় ট্রেনের বগির সংযোগের কাপলিংক ভেঙে যায়। এতে চলন্ত অবস্থায় ট্রেন দুই ভাগ হয়ে আশুগঞ্জ স্টেশন ঢোকার মুহূর্তে ‘ট’ ও ‘ঠ’ বগির মাঝখানে আলাদা হয়ে যায়। পেছনে ১১টি বগি রেখে লেগে থাকা পাঁচটি বগি নিয়ে ইঞ্জিন সামনে চলে যায়। পেছনের বগিগুলো ছাড়াই ট্রেনটি প্রায় এক কিলোমিটার দূরে আশুগঞ্জ মেঘনা রেলসেতুর ওপর চলে যায়। সেতুর ওপর ট্রেনের চালক ও পরিচালক বিষয়টি বুঝতে পেরে পেছনে আশুগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ সময় ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এতে ঢাকা-চট্রগ্রাম ও সিলেট-ঢাকা রেলপথের আপ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে রয়েছে।
এ ঘটনায় ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই হুড়োহুড়ি করে আশুগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে থাকা ট্রেনের বগিগুলো থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন। মেঘনা রেলসেতুর মধ্যে আটকা পড়া পাঁচটি বগি ইঞ্জিনসহ ভৈরব রেলস্টেশনে নিয়ে রাখা হয়েছে। আশুগঞ্জে রেলস্টেশনের কাছে থাকা ১১টি বগি অন্য একটি ট্রেনের ইঞ্জিন দিয়ে ওই স্টেশনে রাখা হয়েছে। রাত ৯টা ২০ মিনিটে সবশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি।
আশুগঞ্জ রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার শহিদুল ইসলাম জানান, ট্রেনটির ইঞ্জিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া ১১টি বগি কর্ণফুলী ট্রেনের ইঞ্জিন দিয়ে রাত পৌনে ৮টার দিকে আশুগঞ্জ স্টেশনে আনা হয়েছে। এ ছাড়া ডাউন লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চলছে। তবে আপলাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।