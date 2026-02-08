আমরা আমেরিকা-ভারতের ইনসাফ চাই না, ইসলামের ইনসাফ চাই: রেজাউল করীম
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘আমরা আর আমেরিকা ও ভারতের ইনসাফ দেখতে চাই না, আমরা মদিনা ও ইসলামের ইনসাফ দেখতে চাই।’
আজ রোববার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার টি.বি. স্কুলের মাঠে ভোলা-৪ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী কামাল উদ্দিনের নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রেজাউল করীম এ কথা বলেন।
রেজাউল করীম বলেন, ‘যখন আমরা ইসলামের পক্ষে একটি বাক্স ঘোষণা করেছিলাম, তখন বাংলাদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছিল। মানুষ অধীর আগ্রহে সময় গুনছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ইসলামের নামে একটি দল ক্ষমতা ও স্বার্থের জন্য গোপনে আমেরিকা ও ভারতের সঙ্গে বৈঠক করেছে। এখন কেউ কেউ বলছে, আমরা শরিয়াহ বাস্তবায়ন করব না, প্রচলিত আইনে দেশ চালাব। বাস্তবতা হলো, তাদের বাহিরটা যত সুন্দর, ভেতরটা ততটাই মাকাল ফলের মতো।’
দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির বলেন, ‘এই দেশ যখন দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, তখন আপনারা ইসলামের সাইনবোর্ড ব্যবহার করে সেই দুর্নীতিবাজদের অংশীদার ছিলেন। এই দায় কোনোভাবেই এড়ানো যাবে না। গত ৫৪ বছরে আমরা বারবার সরকারের পরিবর্তন দেখেছি। কিন্তু যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ ভোট দিয়েছে, তার প্রতিফলন বাস্তবে দেখা যায়নি। প্রকৃত পরিবর্তনের একমাত্র নীতি ও আদর্শ হলো ইসলাম।’ বক্তব্যের শেষে তিনি নির্বাচনে হাতপাখা প্রতীকে ভোট দিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান।
জনসভায় ভোলা-৪ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা নুরুল করিম আকরাম, সহপ্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক কে এম শরিয়াতুল্লাহ প্রমুখ।
বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ভোলার লালমোহন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ভোলা-৩ আসনের প্রার্থী মাওলানা মোসলেহ উদ্দিনের নির্বাচনী জনসভা এবং সন্ধ্যার পর ভোলা সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ভোলা-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা ওবায়দুর রহমানের নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন মুফতি রেজাউল করীম।