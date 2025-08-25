যে দেশগুলোতে পিআর নির্বাচন হয়েছে, সে দেশগুলো ভালো নেই: মাহমুদুর রহমান মান্না

যে দেশগুলোতে পিআর নির্বাচন হয়েছে, সে দেশগুলো ভালো নেই: মাহমুদুর রহমান মান্না
নাগরিক ঐক্যের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, ‘আমরা পিআর (সংখ্যানুপাতিক) নির্বাচনের পক্ষে নই। যে দেশগুলোতে পিআর নির্বাচন হয়েছে, সে দেশগুলো ভালো নেই। আমরা অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন চাই। যাতে সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে।’
আজ সোমবার বগুড়া জেলা পরিষদ মিলনায়তনে দলের এক কর্মিসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহমুদুর রহমান মান্না এ কথা বলেন। নাগরিক ঐক্য বগুড়া জেলা শাখা এই সভার আয়োজন করে।
মাত্র ২৫ দিনের আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন উল্লেখ করে মাহমুদুর রহমান কর্মিসভায় বলেন, ‘যে জন্য এই আন্দোলন ছিল, তা কি হচ্ছে! দেশে এখনো চাঁদাবাজি, দখলবাজি, ছিনতাই–রাহাজানি চলছে। থামেনি, হয়তো কিছু কমেছে। সারা দেশে এসব চলছে। হাসিনার ১৫ বছর দেশে লুটপাট হয়েছে। এখনো জিনিসপত্রের দাম কমেনি। সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আসেনি। তাহলে কিসের সংস্কার চলছে। এখন অবাধ নির্বাচনের দিকে নজর দিতে হবে।’
মাহমুদুর রহমান আরও বলেন, এখনো পুলিশের ওপরে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ফেরেনি। টাকা ছাড়া মামলা হয় না, ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না। পুলিশের ওপরে মানুষের আস্থা ফিরতে হবে। পুলিশের ওপর মানুষের আস্থা ফিরলে দেশে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব।
নাগরিক ঐক্য বগুড়ার সংগঠক রাজিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আবদুর রাজ্জাক তালুকদার। কর্মিসভায় আরও বক্তব্য দেন নাগরিক ঐক্যের জেলা শাখার সাইদুর রহমান, মামুনুর রশিদ, মুকুল হাসান, আলিফ হোসেন, রাজ বাহাদুর, সুলতান, মহিদুল ইসলাম প্রমুখ।
পরে জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার দেউলি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগ করেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান। এ সময় তিনি আগামী নির্বাচনে নাগরিক ঐক্যকে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান।