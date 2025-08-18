হবিগঞ্জের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফেরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

হবিগঞ্জের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফেরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
হবিগঞ্জের বানিয়াচং আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে ক্লাস বর্জন করে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করেছে শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার দুপুরে বিদ্যালয় থেকে মিছিলটি উপজেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। পরে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য দেয় তারা।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, গত বছরের মে মাসে বিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক আতাউর রহমানকে নৈতিক স্খলনের অভিযোগে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর পর থেকে ওই শিক্ষক প্রতিনিয়ত বাইরের লোকজন নিয়ে বিদ্যালয়ে মিছিল-মিটিং করে পরিবেশ অশান্ত করছেন। তিনি এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক পারভিন আক্তার খানম, সহকারী প্রধান শিক্ষক শিরিন আখতার ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষক নানু মিয়ার পদত্যাগ দাবি করে আসছেন। আতাউর রহমানের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ভয়ে ওই শিক্ষকেরা ১০ মাস ধরে নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন না। এতে বিদ্যালয়টির ১ হাজার ৪ শিক্ষার্থীর পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।
শিক্ষার্থীদের দাবি, এসব কারণে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলেও ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে। এ বছর প্রায় সাড়ে ৩০০ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করে মাত্র ১৬৯ জন।
বিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পাঠদান স্বাভাবিক করতে সমাবেশে সাত দফা দাবি উত্থাপন করে শিক্ষার্থীরা। পরে বানিয়াচং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা আক্তারের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে কথা বলতে অভিযুক্ত শিক্ষক আতাউর রহমানের মুঠোফোনে কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। খুদে বার্তা পাঠিয়েও তাঁর জবাব পাওয়া যায়নি।
প্রধান শিক্ষক পারভিন আক্তার খানম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আতাউর রহমানকে নৈতিক স্খলনের অভিযোগে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর পর থেকে তিনি প্রতিনিয়ত বাইরের লোকজন নিয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে বেশ কয়েকবার মব সৃষ্টি করেন। তাঁর ভয়ে আমরা ১০ মাস ধরে স্কুলে যাই না। দাপ্তরিক কাজ বাড়ি থেকেই করছি। বিষয়টি আমরা শিক্ষা বোর্ডকে লিখিতভাবে জানিয়েছি। এ ছাড়া স্কুল কমিটির সভাপতিও (ইউএনও) এ বিষয়ে অবগত।’