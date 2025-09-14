গোপালগঞ্জে বনভোজনের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন যুবক, ৩৬ ঘণ্টা পর মিলল লাশ

গোপালগঞ্জে বনভোজনের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন যুবক, ৩৬ ঘণ্টা পর মিলল লাশ
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে নিখোঁজের ৩৬ ঘণ্টা পর ওবায়দুর সিকদার (২৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, তিনি বনভোজনের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। ওবায়দুর সিকদার কাশিয়ানী উপজেলার খায়েরহাট গ্রামের দাউদ সিকদারের ছেলে। তিনি দিনমজুরের কাজ করতেন।
আজ রোববার সকালে উপজেলার সাজাইল ইউনিয়নের হরিদাসপুর পশ্চিমপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশে যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেন। পরে কাশিয়ানী থানা–পুলিশ লাশ উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
পারিবারিক সূত্র জানায়, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বনভোজনে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন ওবায়দুর। রাত সাড়ে আটটার দিকে পরিবারের সদস্যরা তাঁর মুঠোফোনে কল দিলে তিনি জানান, বনভোজনে আছেন। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। গতকাল শনিবার সকালে আবার ফোন করলে সেটি বন্ধ পান তাঁরা।
কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে হত্যা করে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। বিষয়টি তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।