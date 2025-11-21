গাজীপুরে ঘোড়া জবাই করে মাংস প্রস্তুতের সময় একজন আটক

গাজীপুরে ঘোড়া জবাই করে মাংস প্রস্তুতের সময় একজন আটক
গাজীপুরের শ্রীপুরে মাওনা ইউনিয়নের উত্তর বেলতলী গ্রামে ঘোড়া জবাই করে মাংস প্রস্তুত করার সময় এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন লোকজন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত দুইটার দিকে ওই গ্রামের খন্দকারবাড়ি মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।
ওই গ্রামে জমির উঁচু সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে দুটি ঘোড়া জবাই করে মাংস প্রস্তুত করার সময় জনতা এক ব্যক্তিকে আটক করে। এ সময় ঘোড়ার মাংস ও দুটি মাথা উদ্ধার করা হয়। আজ শুক্রবার সকালে ওই ব্যক্তিকে পুলিশে তুলে দেওয়া হয়।
আটক ব্যক্তির নাম রুবেল মিয়া (৩৬)। তিনি সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার মাটিকাটা গ্রামের রাকিব আলীর ছেলে। তিনি ওই এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করেন।
স্থানীয় লোকজন জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ওই এলাকার একটি উঁচু সীমানাপ্রাচীরের ভেতরে পিকআপ ভ্যানে করে দুটি ঘোড়া নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় গ্রামের জমির আলী গাড়ি থেকে ঘোড়া নামাতে দেখে তাঁর সন্দেহ হলে স্থানীয় কয়েকজনকে জানান। পরে তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান, দুটি ঘোড়া জবাই করা হয়েছে। এ সময় রুবেল মিয়ার সঙ্গে থাকা অন্যরা পালিয়ে যান। রুবেলকে তাঁরা আটক করেন।
মাওনা পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘স্থানীয় লোকজন আটক করে ওই ব্যক্তিকে পুলিশের কাছে দিয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’