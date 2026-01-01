দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ যশোরে
যশোরে আজ বৃহস্পতিবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকাল সাতটায় যশোরে তাপমাত্রা ৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়।
গত ২৬ ডিসেম্বর থেকে এই জেলার তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করছে। যশোর মতিউর রহমান বিমানঘাঁটির আবহাওয়া অফিস সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
গত কয়েক দিন সূর্যের দেখা মেলেনি। তবে গতকাল বুধবার ও আজ বৃহস্পতিবার দেরিতে হলেও সূর্যের দেখা মিলেছে। ফলে দিনের আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রাও বেড়েছে।
দুই দিন সূর্যের আলো পাওয়ায় বোরো ধান আবাদের বীজতলা, আলু ও টমেটোখেতের যে ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা কৃষি কর্মকর্তারা করছিলেন, সে আশঙ্কা কেটে গেছে।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোরের উপপরিচালক মোশাররফ হোসেন বলেন, গত শুক্রবার থেকে যশোরে শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশা বিরাজ করছিল। এতে বোরো ধান আবাদের বীজতলা, আলু ও টমেটোখেতের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। কিন্তু গত দুই দিনের সূর্যের দেখা মেলায় তাপমাত্রা বাড়ছে। এখন আর ফসলের সেই ক্ষতির আশঙ্কা নেই।
আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল সাতটায় যশোরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হলেও তাড়াতাড়ি সূর্যের দেখা পাওয়া গেছে। এ কারণে দ্রুতই তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। আরও অন্তত এক সপ্তাহ যশোরে ঘন কুয়াশা থাকবে। তবে কুয়াশা ভেদ করে দিনের অগ্রভাগেই সূর্যের দেখা মিলবে। এতে দিনে তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যাবে। তবে রাতে শীতের প্রকোপ বাড়বে। এ ছাড়া জানুয়ারি মাসজুড়ে রাতে কুয়াশা থাকবে।