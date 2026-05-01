কুলাউড়া থানায় খামে ভরে এসআইকে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ, দুজন গ্রেপ্তার

কুলাউড়া থানায় খামে ভরে এসআইকে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ, দুজন গ্রেপ্তার
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। স্বামীর বিদেশযাত্রা আটকাতে স্ত্রী এলাকার এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে পুলিশের এক উপপরিদর্শকের (এসআই) সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করছিলেন। একপর্যায়ে যুবক উৎকোচ হিসেবে একটি খামে ৪০ হাজার টাকা ভরে এসআইয়ের হাতে তুলে দেন। এমন পরিস্থিতিতে ওই যুবকসহ সঙ্গে থাকা নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার মৌলভীবাজারের কুলাউড়া থানায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার রাউৎগাঁও ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা মইনুল ইসলাম চৌধুরী ওরফে সামাদ (৩২) এবং একই ইউনিয়নের আবদুলপুর গ্রামের বাসিন্দা সৌদিপ্রবাসী মাহতাব উদ্দিনের স্ত্রী জেসমিন আক্তার (৩৭)।
পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, জেসমিনের সঙ্গে তাঁর স্বামীর দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক বিরোধ চলছে। বর্তমানে তাঁরা আলাদা থাকেন। জেসমিনের স্বামী মাহতাব সৌদি আরবে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর বিদেশযাত্রা আটকাতে জেসমিন গতকাল দুপুরে মইনুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে কুলাউড়া থানায় যান। এ সময় থানায় পুলিশের সিলেট রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শকের (ডিআইজি) পরিদর্শন চলছিল। সেখানে মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপারও ছিলেন। মইনুল ও জেসমিন থানার এসআই ফরহাদ মাতব্বরের কাছে গিয়ে মাহতাবের বিদেশযাত্রা আটকানোর বিষয়ে কথা বলছিলেন। একপর্যায়ে মইনুল একটি খাম ওই এসআইয়ের হাতে তুলে দেন। এসআই খাম খুলে ভেতরে ৪০ হাজার টাকা দেখতে পান। পরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে টাকা জব্দ করে দুজনকে আটক করা হয়। রাতে এসআই ফরহাদ বাদী হয়ে দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার এজাহারে সরকারি কর্তব্যকাজে প্রভাবিত করতে উৎকোচ প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে এসআই ফরহাদ মাতব্বর আজ শুক্রবার দুপুরে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া দুজনকে মৌলভীবাজারের আদালতে পাঠানো হবে।