দিনাজপুরে খালেদা জিয়ার আসনে বিএনপি প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলমের মনোনয়নপত্র বৈধ

প্রতিনিধি
দিনাজপুর
মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনে বিএনপির প্রার্থী সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম। আজ শনিবার সকালে দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনেছবি: প্রথম আলো

দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই–বাছাই শেষে প্রার্থিতায় বৈধতা পেয়েছেন বিএনপির প্রার্থী সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম। এই আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর দলীয় সিদ্ধান্তে এই আসনে প্রার্থী হয়েছেন সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম।

জাহাঙ্গীর আলম জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক, রংপুর বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক পদসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১১ সালে তিনি প্রথমবারের মতো দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর টানা দুবার মেয়র নির্বাচিত হন।

আজ শনিবার দুপুরে দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই–বাছাইকালে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, খালেদা জিয়ার পক্ষে এই আসনে মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়া হয়েছিল। যাচাই–বাছাইয়ের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২–এর ১৭ ধারা অনুযায়ী তাঁর মনোনয়নপত্রটি এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আনার সুযোগ নেই।

আজ দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে দিনাজপুরের ভোটারদের উদ্দেশে সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রার্থী হয়েছিলেন। মহান নেত্রী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আপনারা বেগম খালেদা জিয়াকে যেভাবে ভালোবাসতেন, তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে আমাকেও সে ভালোবাসা দেবেন।’

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুরের ৬টি আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই–বাছাই শুরু হয়েছে গত শুক্রবার। আজ দুপুর পর্যন্ত মোট তিনটি আসনের যাচাই–বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে দিনাজপুর-১ (বীরগঞ্জ-কাহারোল) আসনে সাতজনের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী মনজুরুল হক চৌধুরীর এক শতাংশ ভোটার তালিকা অসম্পূর্ণ থাকায় মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। দিনাজপুর-২ (বিরল-বোচাগঞ্জ) আসনে ৯ জনই বৈধ প্রার্থী হয়েছেন এবং দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনে দলীয় হাইকমান্ডের সইয়ে অমিল থাকায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) অমৃত রায়ের মনোনয়নপত্রটি বাতিল করা হয়েছে।

