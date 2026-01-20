জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজাকে হত্যার হুমকির ঘটনায় জিডি, স্থগিত করেছেন ওয়াজ মাহফিল

জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজাকে হত্যার হুমকির ঘটনায় জিডি, স্থগিত করেছেন ওয়াজ মাহফিল
কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আমির হামজাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে কুষ্টিয়া মডেল থানায় গিয়ে জিডি করেন তাঁর শ্যালক আবু বক্কর। এদিকে গতকাল রাতে নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট দিয়ে নিজের সব ওয়াজ মাহফিল স্থগিত করেন আমির হামজা।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আমির হামজাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে—এমন কয়েকটি লিংক যুক্ত করে শ্যালক আবু বক্কর একটি জিডি করেছেন। জিডির বিষয়টি আজ আদালতের অনুমতি নিয়ে তদন্ত করা হবে।’
সম্প্রতি আমির হামজার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, একটি ওয়াজ মাহফিলে দেওয়া বক্তব্যে আমির হামজা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর নাম বিকৃত করে কথা বলেন। এ ঘটনায় কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।
আমির হামজা দাবি করেছেন, আলোচিত বক্তৃতাটি ২০২৩ সালের। এটা নিয়ে তিনি ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ভিডিও বার্তায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
এ ঘটনায় গত রোববার দুপুরে কুষ্টিয়ার আদালতে আমির হামজার বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগে একটি মামলা করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের এক নেতা। একই দিন বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে আমির হামজা দাবি করেন, তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।
হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গতকাল সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন সদর উপজেলা জামায়াতের নেতা–কর্মীরা। ওই সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় স্ট্রোক করে মারা যান জেলা জামায়াতের আমির আবুল হাশেম। গতকাল বিকেলে খুলনার আদালতে মানহানির অভিযোগে আরেকটি মামলা হয়েছে।
ওয়াজ মাহফিল স্থগিত
নিরাপত্তার সংকটের কথা উল্লেখ করে সারা দেশে নিজের ওয়াজ ও তাফসির মাহফিল স্থগিত করেছেন জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজা। গতকাল রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তাঁর ভেরিফায়েড আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ তথ্য জানান।
পোস্টে আমির হামজা লিখেছেন, ‘আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে নিরাপত্তা সংকট ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমার ওয়াজ/তাফসির মাহফিলের সব শিডিউল আজ থেকে স্থগিত ঘোষণা করছি।’