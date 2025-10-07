যশোরে পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু
যশোরে দুটি পৃথক স্থানে পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলার সাতমাইল ও ইসলামপুর এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া শিশুরা হলো সদর উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে মুজাহিদ (৭), রসুলপুর গ্রামের মালয়েশিয়াপ্রবাসী রহমত বিশ্বাস জীবনের ছেলে আপন (৮) এবং দোগাছিয়া গ্রামের বিপুল হোসেনের ছেলে তাওহীদ হাসান (৫)। মুজাহিদ ও আপন খালাতো ভাই।
পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় লোকজন জানান, আজ সকালে সাতমাইল গ্রামে বাড়ির পাশের একটি বাঁওড়ে মাছ ধরতে যায় মুজাহিদ ও আপন। এ সময় তারা পানিতে ডুবে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন।
আপনের চাচা শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস বলেন, আপন মায়ের সঙ্গে নানাবাড়ি সাতমাইল গ্রামে বেড়াতে এসেছিল। দুপুরে খালাতো ভাই মুজাহিদের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে বাঁওড়ে ডুবে মারা যায়।
যশোর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শাকিরুল ইসলাম বলেন, দুই শিশুকে হাসপাতালে আনার আগেই তারা মারা গিয়েছিল। তাদের লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
একই দিন সকালে ইসলামপুর এলাকার দোগাছিয়া গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে মারা যায় তাওহীদ। পরিবারের সদস্যরা জানান, সকালে খেলতে গিয়ে সে বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন শিশুটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
তাওহীদের নানা তরফ আলী বলেন, মেয়ে, জামাই ও নাতি তাঁর বাড়িতেই থাকে। সকালে খেলতে গিয়ে পুকুরে পড়ে তাওহীদের মৃত্যু হয়েছে।
যশোর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসানাত খান বলেন, দুটি দুর্ঘটনায় তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনাগুলোর পেছনে কারও কোনো হাত না থাকলে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।