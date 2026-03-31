নামাজরত স্ত্রীর গলায় গামছা পেঁচিয়ে হত্যা, স্বামীর যাবজ্জীবন

নামাজরত স্ত্রীর গলায় গামছা পেঁচিয়ে হত্যা, স্বামীর যাবজ্জীবন
ভোরে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ছিলেন এক গৃহবধূ। নামাজরত অবস্থাতেই হঠাৎ গামছা দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরেন তাঁর স্বামী। এরপর শ্বাস রোধ করে গৃহবধূকে হত্যা করেন তিনি। ২০১৮ সালের ৩ জানুয়ারি নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মুছাপুল ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় গৃহবধূর স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
কারাদণ্ড পাওয়া স্বামীর নাম গোলাম সারোয়ার (৪০)। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নোয়াখালী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১–এর বিচারক মোহাম্মদ খোরশেদুল আলম সিকদার এ রায় ঘোষণা করেন।
আদালত সূত্রে জানা যায়, গোলাম সারোয়ারের স্ত্রীর নাম শাহানারা বেগম। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। হত্যার এ ঘটনায় নিহত শাহানারার বাবা বাদী হয়ে ওই দিনই মামলা করেছিলেন। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত আজ রায় ঘোষণা করেন। মামলায় নিহত শাহানারার ছেলে সাক্ষী দিয়েছে। ঘটনার সময় তার বয়স ছিল ৯ বছর।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১–এর রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) মো. সেলিম শাহী। তিনি বলেন, শাহানারা বেগমকে নামাজরত অবস্থায় গলায় গামছা পেঁচিয়ে হত্যা করা হয়। আদালতে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। সাক্ষ্যপ্রমাণ পর্যালোচনা করে আদালত রায় দিয়েছেন। এ রায় সমাজে অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবে।