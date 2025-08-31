শাহজাদপুরে বিএনপির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে ট্যাংকলরি শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

শাহজাদপুরে বিএনপির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে ট্যাংকলরি শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বিএনপির নেতাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ট্যাংকলরির শ্রমিকেরা। রোববার সকাল ৯টা থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা বাঘাবাড়ি নৌবন্দরের সামনে বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়।
উত্তরবঙ্গ ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আজিজুর রহমান বলেন, পোতাজিয়া ইউনিয়ন বিএনপির নেতারা দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক সংগঠনের কাছে চাঁদা দাবি করে আসছেন। সম্প্রতি তাঁরা শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়েছেন এবং মিথ্যা মামলায় নেতা–কর্মীদের হয়রানি করছেন। এসব ঘটনার প্রতিবাদেই আজকের অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়।
তবে পোতাজিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বাঘাবাড়ি নদীবন্দরের ইজারাদার আনিসুর রহমান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, শ্রমিক ইউনিয়নের কয়েকজন নেতা আওয়ামী লীগের ইন্ধনে বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। বাঘাবাড়িতে নৌকাবাইচ আয়োজনে যৌথভাবে অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোচনা চলাকালে শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয়। নৌকাবাইচকে কেন্দ্র করে তেলের গাড়ি, পাম্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁরা চাঁদা তুলবেন। কিন্তু তাঁরা বাধা দেওয়ায় ওই ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য এই অবরোধ করে মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলেন।
হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুর রউফ প্রথম আলোকে বলেন, আন্দোলনরত ট্যাংকলরি শ্রমিকদের মহাসড়ক ছেড়ে দিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বেশ কয়েক দফায় অনুরোধ করা হয়। এরপর মানুষের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে বেলা দেড়টার দিকে তাঁরা মহাসড়ক ছেড়ে দেন। এর পর থেকে মহাসড়কের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে।