হাতীবান্ধা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক গুলিবিদ্ধ
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফের) গুলিতে রনি মিয়া (২৫) নামের এক বাংলাদেশি তরুণ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার দইখাওয়া সীমান্তের ৯০২ নম্বর সীমান্ত পিলার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে তিনি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) তত্ত্বাবধানে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
আহত রনি মিয়া হাতীবান্ধার দইখাওয়া সীমান্ত-সংলগ্ন গোতামারি গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, গত ২২ ডিসেম্বর সীমান্তে গরু চোরাচালান করতে গিয়ে তিনি পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। আত্মগোপনে থেকে চিকিৎসা নেওয়ার পর গতকাল রাতে সীমান্তে গরু পারাপার করতে গিয়ে আবার গুলিবিদ্ধ হন। এ ঘটনায় রনি মিয়ার বিরুদ্ধে বিজিবির পক্ষ থেকে অনুপ্রবেশ ও পাসপোর্ট আইনে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
বিজিবি ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দইখাওয়া সীমান্তের ৯০২ নম্বর পিলারের পাশ দিয়ে গতকাল রাতে রনি মিয়াসহ চার থেকে পাঁচজন বাংলাদেশি গরু চোরাচালানের জন্য গিয়েছিলেন। তাঁরা ভারতের ১৫০ গজ ভেতরে অনুপ্রবেশ করলে বিএসএফের টহল দলের সদস্যরা তাঁদের ওপর গুলি চালান। এতে রনি মিয়া পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। তখন উপস্থিত লোকজন তাঁকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এমতাবস্থায় বিজিবির সহায়তায় রনিকে উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে লালমনিরহাট ১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের তত্ত্বাবধানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এ ঘটনায় রনি মিয়ার বিরুদ্ধে বিজিবির পক্ষ থেকে হাতীবান্ধা থানায় সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও পাসপোর্ট আইনে একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন। লালমনিরহাট ১৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদী হাসান আজ বুধবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের অনুপ্রবেশ ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত হতাশাজনক। তিনি স্থানীয় জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিদের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও মাদক পাচার প্রতিরোধে বিজিবিকে সহায়তা করার আহ্বান জানান।
হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মোহাম্মদ আমানুল্লাহ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, বিজিবির পক্ষ থেকে এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন।