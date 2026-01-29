জেলা

পঞ্চগড়ের রিটার্নিং কর্মকর্তার পদত্যাগের দাবিতে ১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের বিক্ষোভ

প্রতিনিধি
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ ১১ দলীয় জোটের নেতা–কর্মীদের বিক্ষোভছবি: প্রথম আলো

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পঞ্চগড়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন ১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের নেতা–কর্মীরা। আজ বুধবার বিকেল পাঁচটার দিকে জেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সোয়া পাঁচটার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে মাটিতে বসে বিক্ষোভ শুরু করেন জোটের নেতা–কর্মীরা।

এতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) ১১–দলীয় জোটের নেতা–কর্মীরা অংশ নেন। জোটের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা–কর্মী পর্যায়ক্রমে বক্তব্য দেন।

রাত সোয়া ১০টার দিকে জামায়াতে ইসলামীর পঞ্চগড় শহর শাখার সেক্রেটারি নাসির উদ্দীন সরকার বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করে বলেন, ‘আমরা পঞ্চগড়ের রিটার্নিং কর্মকর্তার পদত্যাগসহ পাঁচটি দাবি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি। নির্বাচন কমিশন আমাদের কাছে ১২ ঘণ্টা সময় চেয়েছে। এ জন্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচি স্থগিত করা হলো। আমাদের দাবি মানা না হলে আগামীকাল সকাল ১০টা থেকে আমাদের অবস্থান কর্মসূচি আবারও শুরু হবে।’

বিক্ষোভকারীদের ভাষ্য, ১১–দলীয় জোটের প্রার্থীর ফেস্টুন-ব্যানার সরিয়ে ফেলেছে প্রশাসন। অথচ পঞ্চগড়-১ (পঞ্চগড় সদর, তেঁতুলিয়া ও আটোয়ারী) আসনের নির্বাচনী এলাকায় বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নওশাদ জমিরের বিভিন্ন ফেস্টুন নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে স্থাপন করা হয়েছে। এসব ফেস্টুন অপসারণ করা হচ্ছে না। এতে রিটার্নিং কর্মকর্তা নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন।

বিক্ষোভকারীরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় করেন। সন্ধ্যা ৭টা ৬ মিনিটে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পঞ্চগড়-১ আসনের ১১–দলীয় জোট মনোনীত প্রার্থী এনসিপি নেতা সারজিস আলম ও জামায়াতে ইসলামী পঞ্চগড় জেলা শাখার আমির ইকবাল হোসাইন যোগ দেন। তাঁরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ অবস্থান নিয়ে সেখান থেকে চলে যান।

বিক্ষোভের সময় দীর্ঘক্ষণ পুলিশ সদস্যরা সামান্য দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকলেও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে কোনো কর্মকর্তাকে বের হয়ে আসতে দেখা যায়নি। এতে একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা কাজী মো. সায়েমুজ্জামানের পদত্যাগ দাবি করে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

এ বিষয়ে রাত সোয়া আটটার দিকে পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা কাজী মো. সায়েমুজ্জামান মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর যেসব ব্যানার-ফেস্টুন গাছ কিংবা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ছিল, সেগুলো এর আগেই অপসারণ করা হয়েছে। এখন বিক্ষোভকারীরা যেগুলোর বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, সেগুলো নির্বাচন কমিশনকে জানানোর পর নির্বাচন কমিশন থেকে সেগুলো ফেস্টুন নয়, এসব ব্যানার বলে জানানো হয়েছে। ব্যানার তো বৈধ। নির্বাচন কমিশনের এই বার্তা ইতিমধ্যে এনসিপির প্রার্থী সারজিস আলম ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ইকবাল হোসাইনকে জানানো হয়েছে।

