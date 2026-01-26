ময়মনসিংহে বাড়ির সামনে অটোরিকশা রাখায় চালককে কুপিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহে বাড়ির সামনে অটোরিকশা রাখায় চালককে কুপিয়ে হত্যা
ময়মনসিংহে বাড়ির সামনে সিএনজিচালিত অটোরিকশা রাখা নিয়ে বিরোধের জেরে চালককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর চাচাতো ভাইদের বিরুদ্ধে। আজ সোমবার দুপুরে নান্দাইল উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল কালাম (৪০) নান্দাইল উপজেলার গাংগাইল ইউনিয়নের অরণ্যপাশা গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আবুল কালামের বাড়ির পাশে তাঁর চাচাতো ভাই আল আমিনের বাড়ি। আল আমিনের বাড়ির সামনে অটোরিকশা রাখা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আবুল কালামের দ্বন্দ্ব ছিল। অটোরিকশা রাখতে নিষেধ করলেও বিকল্প জায়গা না থাকায় অটোরিকশাটি সেখানে রাখতেন আবুল কালাম। আজ সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে ওই বাড়ির সামনে অটোরিকশা রাখতেই আল আমিনের নেতৃত্বে আরও তিন চাচাতো ভাই আবুল কালামের ওপর আক্রমণ করেন। তাঁকে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করেন। পা, মাথা ও বুকসহ শরীরজুড়ে কোপানোয় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ সময় আবুল কালামের চিৎকারে তাঁর ভাই আবু তাহের ও ভাতিজা সুমন মিয়া (৩০) এগিয়ে এলে তাঁদেরও কুপিয়ে আহত করা হয়। তাঁরা বর্তমানে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
আবুল কালামের বোন আম্বিয়া খাতুন বলেন, ‘পূর্বপরিকল্পিতভাবে আমার ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। হত্যার পর তারা মাটিতে পড়ে থাকা রক্ত পানি দিয়ে পরিষ্কার করে বাড়িঘরে তালা লাগিয়ে পালিয়ে গেছে। আমার ভাইয়ের হত্যার বিচার চাই।’
নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল আমিন বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। আমরা লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছি। আগামীকাল মঙ্গলবার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।’