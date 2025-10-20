ভূমিহীনদের টাকা আত্মসাৎ, চট্টগ্রামে এনজিও কর্মকর্তার কারাদণ্ড
সরকারি ঋণের টাকা ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ না করে আত্মসাতের অভিযোগের দুটি মামলায় এক এনজিও কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। তাঁর নাম সৈয়দ হাসানুজ্জামান লিটন। আজ সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এই রায় দেন।
আদালত সূত্র জানায়, ১৯৯৬ সালে ভূমি মন্ত্রণালয় চট্টগ্রাম জেলার ১০টি আদর্শ গ্রামের ভূমিহীনদের মধ্যে ঋণ বিতরণের জন্য র্যাডল নামকের একটি এনজিওর মহাসচিব সৈয়দ হাসানুজ্জামান লিটনকে ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়। কিন্তু ২ লাখ ২৩ হাজার ১৭০ টাকা আত্মসাৎ করেন তিনি। এ ঘটনায় তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক এম এন আলম বাদী হয়ে ২০০৩ সালের ১৮ মে দুটি মামলা করেন। তদন্ত শেষে দুদক আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। সাক্ষ্য শেষে আদালত আজ মামলা দুটির রায় দিয়েছেন আদালত।
দুদকের আইনজীবী রেজাউল করিম প্রথম আলোকে বলেন, আদালত আসামি হাসানুজ্জামানকে দুই মামলায় ৫ বছর করে মোট ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। একই সঙ্গে আত্মসাৎ করা অর্থের সমপরিমাণ জরিমানা করা হয়েছে।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী মোহাম্মদ সাহেদ প্রথম আলোকে বলেন, আসামি জামিনে গিয়ে পলাতক রয়েছেন। আদালত তাঁর বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা জারি করেছেন।