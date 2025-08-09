জেলা

নোয়াখালীতে মেঝেতে পড়ে ছিল বৃদ্ধের রক্তাক্ত লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নোয়াখালী
নিখোঁজের দুদিন পর নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলা থেকে আবদুর রহিম ভান্ডারী (৬০) নামের এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার চৌমুহনী পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসংলগ্ন একটি ব্যক্তিগত কার্যালয় থেকে ওই লাশ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, নিহত আবদুর রহিম ভান্ডারী উপজেলার মিরওয়ারিশপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের এমদাদ আলী মহুরী বাড়ির বাসিন্দা। তিনি পেশায় পল্লী বিদ্যুতের ঠিকাদার ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রহিম ভান্ডারী গত বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। আজ বেলা তিনটার দিকে চৌমুহনী পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের রহিমের কার্যালয়ের পাশের এক দোকানি ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ শুনতে পান। ওই দোকানি কার্যালয়ের সাঁটার খুলে দেখেন, গলায় গামছা প্যাঁচানো রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন রহিম ভান্ডারী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বেগমগঞ্জ থানার পুলিশ।

বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. লিটন দেওয়ান রাত পৌনে নয়টায় প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তির গলায় গামছা প্যাঁচানো ছিল। গামছার অপর মাথা সম্ভবত ঘরের সিলিংয়ের সঙ্গে ফাঁস লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ভালোভাবে আটকানো না হওয়ায় ছিঁড়ে পড়ে গেছে। কক্ষের মেঝের যে স্থানে ওই ব্যক্তির মাথা পড়েছে, মাথার ওই অংশটি কেটে যাওয়ায় মেঝে রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

ওসি লিটন দেওয়ান জানান, তিনি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) খবর দিয়েছেন। তারা এলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তা ছাড়া লাশ উদ্ধার করে আগামীকাল রোববার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

