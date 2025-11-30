কুড়িগ্রামে জমিজমার বিরোধে সংঘর্ষে নারীসহ তিনজন নিহত

কুড়িগ্রামে জমিজমার বিরোধে সংঘর্ষে নারীসহ তিনজন নিহত
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় জমিজমা নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের হাইলাটারী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম প্রথম আলোকে বলেন, জমিজমার বিরোধে আজ দুপুরে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনসহ মোট তিনজন নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন নাগেশ্বরী উপজেলার হাইলাটারী গ্রামের বাসিন্দা এরশাদ আলী (৩৫), কুলসুম বেগম (৫০) ও আলতাফ হোসেন (৫০)।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হাইলাটারী গ্রামের নূর মোহাম্মদ মানিক উল্যাহর সঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই আলতাফ হোসেনের (৫০) উপজেলার চিলাখানা গ্রামের ১৬ শতাংশ জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। আজ সকালে ওই জমির পাকা ধান কাটতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে দেশি অস্ত্র নিয়ে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এতে নূর মোহাম্মদের পক্ষের এরশাদ আলী ও কুলসুম বেগম ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় আলতাফ হোসেনকে নাগেশ্বরী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে কুড়িগ্রামের পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
নাগেশ্বরী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুজন সাহা প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন। আহত অবস্থায় দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন স্থানীয় লোকজন। তাঁদের মধ্যে পথেই একজনের মৃত্যু হয়। অন্যজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।