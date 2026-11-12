চট্টগ্রামে ১৯ মামলার আসামি ছুরিকাঘাতে নিহত
চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে মো. সোবহান (৩০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে নগরের বাকলিয়া তক্তারপুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।
পুলিশ জানায়, নিহত সোবহান তক্তারপুল এলাকার নুর ইসলামের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, মাদকসহ ১৯ মামলা রয়েছে। এলাকায় মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সোবহানকে হত্যা করা হয়েছে।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তক্তারপুল এলাকায় নিজ বাড়ির সামনে রাতে সোবহানকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
পুলিশ জানায়, গত বছরের ২৫ জুলাই তক্তারপুল এলাকা থেকে মহিউদ্দিন নামের এক মাদক ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে এ ঘটনায় একই বছরের ৯ আগস্ট সোবহানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে পুলিশ জানায়, মহিউদ্দিনকে হত্যার জন্য সোবহান ভাড়াটে খুনি ঠিক করে তাদের পিস্তল দিয়ে সাহায্য করেন। মূলত তক্তারপুল এলাকার মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে এই খুনের ঘটনা ঘটেছে।
নিহত সোবহানের ভাই মোহাম্মদ বাদশা প্রথম আলোকে বলেন, বিরোধের জেরে তাঁর ভাইকে খুন করা হয়েছে বাড়ির সামনে ছুরিকাঘাতে। এই ঘটনার বিচার চান তিনি।