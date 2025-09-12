জেলা

‘টু-লেট’ বিজ্ঞাপন দেখে বাসায় যান কলেজছাত্র, অতঃপর...

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
কলেজছাত্র নাজমুল হাসান। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানা চত্বরেছবি: প্রথম আলো

ফেসবুকে ‘টু–লেট’ বিজ্ঞাপন দেখে বাসা দেখতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন এক কলেজছাত্র। ময়মনসিংহ নগরের একটি বাড়িতে ওই ছাত্রকে আটকে মারধর করে তাঁর কাছ থেকে মুঠোফোন, ল্যাপটপ ও ২৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় একটি চক্র। পরে হুমকি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে। থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে চক্রের দুই নারী সদস্যকে আটক করেছে।

ভুক্তভোগী নাজমুল হাসান (২৩) আনন্দ মোহন কলেজের গণিত বিভাগের অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। তাঁর বাড়ি জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার ভূরারবাড়ী গ্রামে। বর্তমানে ময়মনসিংহ নগরের কলেজ রোডের মীরবাড়ি এলাকায় একটি মেসে থাকেন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানা চত্বরে নাজমুল হাসানের সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। তিনি জানান, যে মেসে থাকেন, সেখানে ট্রেনের শব্দে পড়ালেখার সমস্যা হওয়ায় নতুন বাসা খুঁজছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে ফেসবুক গ্রুপে সাবলেট ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখে ফোনে যোগাযোগ করেন।

পরে গুলকিবাড়ী এলাকার ফখরুজ্জামান টাওয়ারের দ্বিতীয় তলায় বাসা দেখার সময় চার তরুণী ও চার তরুণ তাঁকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মারধর করেন। তাঁরা প্রথমে মুঠোফোন, ল্যাপটপ ও ৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন। পরে লিখিতভাবে সেখানে তাঁর অসৎ উদ্দেশ্যে যাওয়ার মিথ্যা জবানবন্দি দিতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। এরপর তাঁকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এটিএম বুথে নিয়ে গিয়ে আরও ২০ হাজার টাকা তুলে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। চক্রের সদস্যরা তাঁকে ভয় দেখিয়ে বলেন, এ বিষয়ে কাউকে কিছু জানালে তাঁর ক্ষতি করা হবে।

আজ শুক্রবার সকালে ওই কলেজছাত্র থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ অভিযান চালায়। কোতোয়ালি মডেল থানার পুলিশ জানায়, আটক দুজন হলেন সাদিয়া জাহান ওরফে মেঘলা (২১) এবং ফারিয়া আক্তার ওরফে পায়েল (১৯)।

ঘটনা তদন্তকারী কোতোয়ালি মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাহবুব আলম ফকির জানান, এ ঘটনায় চক্রটির চার তরুণী ও চার তরুণের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। তাঁরা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। বিভিন্ন কৌশলে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিলেন। আটক সাদিয়া জাহান তিন মাস আগে এই চক্রের একজনের সঙ্গে দম্পতির পরিচয়ে ফখরুজ্জামান টাওয়ারের বাসাটি ভাড়া নেন। আটক দুই তরুণীর কাছ থেকে ভুক্তভোগীর মুঠোফোন ও ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শিবিরুল ইসলাম বলেন, দুই নারী সদস্যকে আটক করা হয়েছে। চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। আটক দুজনকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে শনিবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।

