সিলেটে বিএনপির প্রথম নির্বাচনী জনসভা: সকাল থেকেই মিছিল নিয়ে আসছেন নেতা–কর্মীরা

সিলেটে বিএনপির প্রথম নির্বাচনী জনসভা: সকাল থেকেই মিছিল নিয়ে আসছেন নেতা–কর্মীরা
সিলেট নগরের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে বিএনপির প্রথম নির্বাচনী জনসভায় খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে যোগ দিতে শুরু করেছেন দলের নেতা–কর্মীরা। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় জনসভা শুরু হবে। বেলা ১১টার দিকে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
গতকাল বুধবার রাত থেকেই আলিয়া মাদ্রাসা মাঠের এক পাশে শামিয়ানা টানিয়ে, ত্রিপলে শুয়ে–বসে অনেক নেতা–কর্মী রাত কাটিয়েছেন। আজ সকাল থেকেই সিলেটের বিভিন্ন এলাকা থেকে জনসভাস্থলে আসতে শুরু করেন নেতা–কর্মীরা।
সকাল সাড়ে আটটার দিকে মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে আসেন বিএনপির জোটসঙ্গী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি উবায়দুল্লাহ ফারুক। এ সময় দলটির নেতা–কর্মীরা ‘খেজুরগাছ, খেজুরগাছ’ স্লোগান দিয়ে জনসভাস্থলে প্রবেশ করেন।
মিছিলে অংশ নেওয়া কানাইঘাটের বাসিন্দা ফখরুল ইসলাম বলেন, গতকাল রাতে ছয় থেকে সাতটি বাস নিয়ে সিলেট শহরে এসেছেন। ভোরে নগরের সোবহানীঘাট এলাকায় মিলিত হয়ে সমাবেশস্থলে এসেছেন।
একই মিছিলে উপস্থিত থাকা মামুনুর রশীদ বলেন, সিলেট-৫ আসনের জোটের প্রার্থী উবায়দুল্লাহ ফারুকও সকালে যোগ দিয়েছেন।
এ ছাড়া সিলেটের বিভিন্ন উপজেলা থেকে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা–কর্মীরা জনসভাস্থলে হাজির হয়েছেন।
সকাল আটটার দিকে সেখানে হলুদ টুপি মাথায় দিয়ে আটজন তরুণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জের রামপুর গ্রামের বাসিন্দা মোবারক মিয়া বলেন, গতকাল রাতে সুনামগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী কামরুজ্জামান কামরুলের পক্ষ থেকে তাঁরা এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচ শতাধিক নেতা–কর্মী ও সমর্থক আছেন।
সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার শরিফগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সৈয়দ শামসুল ইসলাম বলেন, তিন শতাধিক নেতা–কর্মী নিয়ে তাঁরা জনসভাস্থলে হাজির হয়েছেন।
বিএনপির নেতা–কর্মীরা ধানের শীষ আঁকা এক রঙের গেঞ্জি, দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছবিসংবলিত গেঞ্জি, দলের ব্যানার, ফেস্টুন এবং সিলেটের বিভিন্ন জেলার দলীয় নেতাদের ছবি নিয়েও সমাবেশস্থলে উপস্থিত হচ্ছেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সিলেট জেলা ও মহানগর এবং সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপির প্রথম নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
গতকাল রাত আটটার দিকে তারেক রহমান আকাশপথে সিলেটে আসেন। পরে তিনি হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। পাশাপাশি তিনি হজরত শাহজালাল (রহ.) দরগাহ কবরস্থানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম এ জি ওসমানীর কবরও জিয়ারত করেন। পরে তিনি নগরের উপকণ্ঠে দক্ষিণ সুরমা উপজেলার বিরাইমপুর গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে যান। সেখানে উপস্থিত নেতা–কর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। এর আগে বিএনপির সদ্য প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও জুবাইদা রহমানের পরিবারের প্রয়াত সদস্যদের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শ্বশুরবাড়িতে কিছু সময় অবস্থান করে তারেক রহমান সিলেট বিমানবন্দর–সংলগ্ন হোটেলে ফেরেন।