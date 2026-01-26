‘দুই সন্তানের হাত ধরে রেললাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মা’, ট্রেনে কাটা পড়ে সবার মৃত্যু

‘দুই সন্তানের হাত ধরে রেললাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মা’, ট্রেনে কাটা পড়ে সবার মৃত্যু
গাজীপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে দুই শিশুসন্তানসহ মায়ের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন মা। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর পুবাইল রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মায়ের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁর নাম হাফেজা খাতুন (৩৫)। তিনি গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ নতুন সোমবাজার এলাকার মোজাম্মেল হকের মেয়ে। শিশুছেলেটির বয়স আনুমানিক ৭ বছর ও মেয়ের বয়স আনুমানিক ৫ বছর।
পুলিশ ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে দুই সন্তানকে নিয়ে পুবাইল এলাকায় রেলক্রসিং এলাকায় কিছু সময় ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন হাফেজা খাতুন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তিতাস এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় দুই সন্তানের হাত ধরে রেললাইন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন মা।
রেলক্রসিংয়ের গেটম্যান আবদুল সাত্তার চিৎকার করে সরে যেতে বললেও দুই সন্তানের হাত ধরে রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন ওই নারী। একপর্যায়ে ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুবাইল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনজনের লাশ হেফাজতে নেয়।
আবদুল সাত্তারের ভাষ্য, ‘বাচ্চা দুইটা মায়ের হাত ধরে টানাটানি করে সরে যেতে চাইছিল। কিন্তু ওই নারী তাদের শক্ত করে ধরে রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি দৌড়ে গিয়েও তাদের রক্ষা করতে পারিনি।’
পুবাইল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সৈয়দ আল আমিন বলেন, ‘ওই নারী তার দুই সন্তান নিয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানতে পেরেছি। তদন্তে বিস্তারিত জানা যাবে।’