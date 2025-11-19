জেলা

জামালপুর-২

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে সড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি
জামালপুর
জামালপুর-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তন করে আবদুল হালিমকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে কাফনের কাপড় পরে সড়ক অবরোধ। বুধবার দুপুরে ইসলামপুর উপজেলা শহরের বটতলা এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে সড়ক অবরোধ করেছেন নেতা-কর্মীদের একাংশ। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে ইসলামপুর উপজেলা শহরের বটতলা এলাকায় প্রধান সড়ক অবরোধ করে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন।

এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে প্রাথমিকভাবে উপজেলা বিএনপির সভাপতি সুলতান মাহমুদের (বাবু) নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব এ এস এম আবদুল হালিম। প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে গত কয়েক দিন ধরে সড়ক অবরোধ, মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে আসছেন আবদুল হালিমের কর্মী-সমর্থকেরা।

আবদুল হালিমকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে তাঁর সমর্থকেরা আজ বেলা ১১টার দিকে প্রথমে উপজেলা শহরের বটতলা এলাকায় জড়ো হন। এরপর কাফনের কাপড় পরে শহরের প্রধান সড়ক অবরোধ করেন। এ সময় বিএনপি মনোনীত প্রার্থীকে বাদ দিয়ে আবদুল হালিমকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়। এতে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর বিক্ষোভকারীরা সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কর্মসূচিতে উপজেলা, পৌর শহর ও ১২টি ইউনিয়ন থেকে হাজারো নেতা-কর্মী অংশ নেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি মো. জয়নাল আবেদীন সরকার, মো. হেলাল উদ্দিন ও আবদুর রউফ; উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বক্তারা অভিযোগ করেন, তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে ‘বিতর্কিত’ সুলতান মাহমুদকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তিনি বিগত সময়ে আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে আঁতাত করে চলেছেন। কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে মাঠে ছিলেন না। তাঁর নামে একটিও মামলা হয়নি। এ ছাড়া তিনি ঠিকমতো কথা ও চলাফেরা করতে পারেন না। দল চালাবেন কীভাবে?

বিএনপি নেতা জয়নাল আবেদীন সরকার বলেন, ‘আবদুল হালিমকে প্রার্থী ঘোষণা না করা হলে তৃণমূল বিএনপি বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে।’

এ বিষয়ে মনোনয়নবঞ্চিত আবদুল হালিম প্রথম আলোকে বলেন, তিনি সুখে-দুঃখে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন। সব সময় মাঠে ছিলেন। ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে ১৪টি মামলার আসামি ছিলেন। প্রাথমিকভাবে দলীয় মনোনয়নের তালিকায় তাঁর নাম না থাকায় তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তবে পুনর্বিবেচনা হলে তিনি মনোনয়ন পেতে পারেন।

দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সুলতান মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘তাঁরা দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে এসব করছেন। বিষয়টি আমি দলের হাইকমান্ডকে জানিয়েছি। চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আমাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। যাঁরা আমার বিরুদ্ধে এখন নানা অভিযোগ করছেন, তাঁরাই বিগত সরকারের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আঁতাত করে চলেছেন। এসব করে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন