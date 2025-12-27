খসরুর আসন পরিবর্তন, নোমানের ছেলে নতুন মুখ
বিএনপি চট্টগ্রামে তাদের নির্বাচনী প্রার্থীদের তালিকা পরিবর্তন করেছে। প্রথমে চট্টগ্রাম-১০ আসনে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে প্রার্থী করা হলেও, তিনি এখন চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা) আসনে লড়বেন। চট্টগ্রাম-১০ আসনে মনোনীত হয়েছেন প্রয়াত আবদুল্লাহ আল নোমানের ছেলে সাঈদ আল নোমান। এছাড়া, প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলনের মুখে চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে কাজী মো. সালাউদ্দিনের পরিবর্তে আসলাম চৌধুরীকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রামের ১৬টি আসনের মধ্যে এখন কেবল চট্টগ্রাম-১৪ ফাঁকা রয়েছে।