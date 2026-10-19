কক্সবাজারে অবৈধ রিসোর্টের ছড়াছড়ি

কক্সবাজারে অবৈধ রিসোর্টের ছড়াছড়ি
গতকাল দিনভর কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভের প্রায় ৩০ কিলোমিটার ঘুরে অনুমোদন ছাড়াই নতুন রিসোর্ট–কটেজ নির্মাণ, অতিথি কক্ষ তৈরির কাজ দেখা গেছে। শহরে আটতলা হোটেলও চলছে অগ্নিনিরাপত্তা সনদ ও পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া। বিভিন্ন সংস্থা অনিয়ম চিহ্নিত করে নোটিশ দিচ্ছে। কিন্তু নির্মাণ ও ব্যবসা বন্ধ হচ্ছে না। সরকারি সংস্থাসহ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, কক্সবাজার জেলায় সাত শতাধিক আবাসিক হোটেল, রিসোর্ট ও কটেজে অগ্নিনিরপত্তার ঘাটতিসহ নানা অনিয়মের তথ্য পাওয়া গেছে।