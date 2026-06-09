নাটোরে নিখোঁজের ১৫ দিন পর বৃদ্ধের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, ছেলে-বউ আটক

নাটোরে নিখোঁজের ১৫ দিন পর বৃদ্ধের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, ছেলে-বউ আটক
নাটোরের সিংড়া উপজেলায় নিখোঁজের ১৫ দিন পর এক বৃদ্ধ নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় উপজেলার শেরকোল ইউনিয়নের আগপাড়া শেরকোল বাড়ির পাশে একটি ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ওই বৃদ্ধার ছেলে ও পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।
নিহত বৃদ্ধা স্থানীয় মৃত মোজাহার আলীর স্ত্রী মারিয়া বেগম ওরফে শরিফা (৭৫)। আটক করা হয়েছে তাঁর বড় ছেলে শহিদুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী খাদিজা বেগমকে।
বৃদ্ধা মারিয়া বেগমের নাতি শাহীন আলম জানান, তাঁর দাদি বড় ছেলে শহিদুল ইসলামের বাড়িতে থাকতেন। ২৫ মে নিখোঁজের পর অনেক খোঁজাখুজি করেও দাদিকে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। নিখোঁজ দাদির খোঁজাখুঁজি ও থানায় প্রতিনিয়ত পরিবারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলেও তাঁর বড় চাচার কোনো ভূমিকা ছিল না। এ নিয়ে পরিবারের লোকজনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। আজ বিকেলে বাড়ির পাশে ডোবা থেকে লাশ পাওয়া যায়।
সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম জানান, গত ২৫ মে বেলা ১১ টায় ওই বৃদ্ধ মহিলা তাঁর ছেলে শহিদুল ইসলামের আগপাড়া শেরকোল গ্রামের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন। ৬ জুন বৃদ্ধের মেয়ে মর্জিনা বেগম মায়ের হারানো বিষয়ে সিংড়া থানায় একটি জিডি করেন। পরে ছেলের বাড়ির পাশের ডোবা থেকে বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করে নাটোরের আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় ছেলে ও ছেলের বউকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়েছে